Врач объяснил, как ковид влияет на мозг

Коронавирус, когда попадает в организм, поражает разные органы. В их числе головной мозг. Некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления. Об этом сайту «Невские новости» рассказал заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров.

«Мы фиксировали случаи, когда страдала и долговременная память. Механизм этого уже понятен. Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга. Возник вопрос, почему при нормальном насыщении кислородом страдает головной мозг. Получается, что происходит микротравмирование сосудов, кровь в головной мозг не поступает», — объяснил врач.

Собеседник отметил, что коронавирус повреждает мелкие сосуды мозга, это похоже на хроническое нарушение мозгового кровообращения. По словам Забирова, все проблемы можно решить, если правильно подобрать терапию.

Ранее нейробиолог Джозеф Глисон и ученые из Калифорнийского университета выяснили, что SARS-CoV-2 может заражать перициты — особые клетки, которые обвивают кровеносные сосуды. Таким образом он добирается до мозга.