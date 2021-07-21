Ученые выяснили, как коронавирус может попасть в мозг

Коронавирус может попасть в мозг через кровеносные сосуды. К такому выводу пришел нейробиолог Джозеф Глисон и ученые из Калифорнийского университета.

Исследователи создали модель стволовых клеток, которая демонстрирует потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг, сообщило издание EurekAlert. Ученые взяли трехмерные культуры нервных клеток для создания ассемблоидов — более сложной модели стволовых клеток. В ассемблоиды они ввели перициты - специализированные клетки, которые обвивают кровеносные сосуды.

В итоге специалисты увидели, что коронавирус способен заражать перициты. Затем вирус может распространиться на другие типы клеток, что приведет к повсеместному повреждению мозга. По словам ученых, исследование показало, что коронавирус может проникнуть в мозг через кровеносные сосуды.

Причем инфицированные перициты могут привести к воспалению кровеносных сосудов. Для человека это может обернуться тромбозом, инсультом или другими осложнениями. Подобные проявления часто встречаются у пациентов с ковидом.