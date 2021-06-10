Врач объяснил, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Безопасная доза еды быстрого приготовления составляет один-два раза в неделю. Безвредную порцию фастфуда определил врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац, сообщило издание Blue Zones.

В этом правиле действует важное «но»: в остальное время человек ест только полезную пищу.

Основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки. Если человек имеет хронические заболевания, в том числе с сердцем и сосудами, употребление фастфуда даже время от времени увеличивает риск развития заболеваний.

Люди, употребляющие фастфуд больше двух раз в неделю, часто страдают от сахарного диабета II типа и ожирения.

Тем не менее в ресторанах с высоким средним чеком часто готовят бургеры и другой фастфуд из качественных продуктов, написала «Свободная пресса». Это связано с высоким спросом на еду быстрого приготовления и желанием владельцев заведений иметь постоянных клиентов.

Ранее врач перечислил опасные продукты на прилавках магазинов. Среди них оказались фастфуды, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения.