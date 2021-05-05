Врач: никто не назначает лечить коронавирус аспирином

Врач-кардиолог, гериатр и геронтолог Юрий Конев рассказал «ФедералПресс» о вреде, который может нанести организму прием аспирина без назначения врача.

Конев напомнил, что аспирин — это один из тех препаратов, которые тормозят агрегацию тромбоцитов и ускоряют риск возникновения кровотечения.

«Лекарство опасно принимать при заболеваниях ЖКТ, потому что недостаточная свертываемость крови может способствовать возникновению кровотечения в ЖКТ — это основная беда», — предупредил специалист.

Он добавил, что после применения аспирина через четыре-семь суток тромбоциты восстанавливаются в организме. При этом в некоторых случаях у пациентов возрастает риск возникновения онкологических заболеваний.

«Никто не назначает лечить коронавирус аспирином. Все врачебное сообщество не очень хорошо относится к этому. Препарат назначают в основном при ОБС (острый болевой синдром)», — отметил собеседник издания.

Врач-кардиолог Елена Голухова также предупредила, что бесконтрольный прием аспирина вреден.

«Аспирин позволяет пролонгировать жизнь и повышает шансы зараженного на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов (операции), скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений», — объяснила она.