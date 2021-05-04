Кардиолог назвал вред от приема аспирина

Врач-кардиолог Елена Голухова рассказала, почему вредно бесконтрольно принимать аспирин. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она уточнила, что во время пандемии коронавируса люди чаще стали принимать этот препарат, не задумываясь о том, что это может быть не безопасно.

Голухова пояснила, что аспирин используется у пациентов с этой инфекцией для разжижения крови, так как коронавирус повышает риск образования тромбов.

«Пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск», — уточнила она.

Врач добавила, что у здоровых людей из-за аспирина может начаться кровотечение.

«Неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений», — подчеркнула она.

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