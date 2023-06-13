Здоровье 13 июня 2023, 05:41 Врач назвал продукт, который снижает давление и помогает похудеть Daily Shincho: уксус снижает артериальное давление и влияет на снижение веса Freepik

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Уксус может помочь в борьбе с целым рядом болезней и способствовать снижению веса. Об этом сообщила «уксусный доктор» Кэндзи Таями в беседе с японским журналом Daily Shincho.

Специалист рассказала об эксперименте, в котором участники ежедневно принимали напитки с 15 миллилитрами вещества. Результаты показали, что уксус помогает в борьбе с артериальным давлением — у 70% испытуемых оно снизилось на 6,5% и 8%.

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Кроме того, вещество может заменить часть физической активности. В целях избавления лишнего веса, организм получает тот же эффект, который дают спортивные упражнения. Это связано с ферментом АМФ-киназа, он есть в составе кислоты и благоприятно влияет на сжигание жира. Когда уксусная кислота оказывается к крови, то подает определенные сигналы. Благодаря им замедляется рост жировых клеток.

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