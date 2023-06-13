13 июня 2023, 01:15
Врач рассказал, какие супы не стоит есть пожилым людям
Врач Мусичова: пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки
Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова рассказала, от каких блюд стоит отказаться пожилым людям. В беседе с изданием Pravda.ru она посоветовала исключить из рациона такие супы, как грибной, солянка и окрошка.
Медик объяснила, что для людей старшего поколения нежелательно употреблять первые блюда густым бульоном, а также с содержанием большого количества ингредиентов и жира. Это, по словами Мусичовой, может отрицательно повлиять на пищеварение — спровоцировать запоры, диарею и вздутие.
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Самой вредной из топ-3 врач назвала солянку, так как, помимо жирного мяса, в ней много соленого и копченого. Это также негативно влияет на содержание холестерина в крови. Грибной суп плох тем, что в нем много белка, который у пожилых людей усваивается труднее. А в окрошке слишком много всего, и эти продукты не всегда хорошо сочетаются между собой.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала майонез, кетчуп и горчицу самыми вредными соусами. По ее мнению, от них лучше отказаться.
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