Врач назвала основные жалобы пациентов с «омикроном»

Пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», жалуются на слабость, выраженную интоксикацию и высокую температуру. Об этом РИА «Новости» рассказала главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

По ее словам, при заражении «омикроном» у пациентов нет такой высокой лихорадки, как при дельта-штамме, также нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани.

При этом Лысенко отметила, что у заболевших этим заразным вариантом вируса практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния.

«Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость», — сказала она.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что повышенная температура, которая является одним из самых распространенных симптомов заражения коронавирусом, начала встречаться у менее чем половины пациентов со штаммом «омикрон».