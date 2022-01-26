Самый частый симптом коронавируса начал исчезать при «омикроне»

Повышенная температура, которая является одним из самых распространенных симптомов заражения коронавирусом, начала встречаться у менее чем половины пациентов со штаммом «омикрон». Об этом Lenta.ru рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Специалист отметил, что повышенная температура остается одним из основных симптомов коронавируса, однако на фоне распространения «омикрон»-штамма это уже не самый частый признак заражения.

Поздняков добавил, что у пациентов с «омикроном» также реже возникают жалобы на снижение аппетита и мышечные боли. А обоняние и вкус при этом штамме теряют в восемь раз реже, чем при заражении «дельтой».

«То, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при „омикрон“-штамме встречается достаточно редко», — сообщил Поздняков.

Ранее «Газета.ru» сообщила со ссылкой на исследование американских и немецких ученых, что «омикрон» оказался чувствителен к восьми препаратам, которые ранее эффективно применялись и при других штаммах. Некоторые из этих лекарств рекомендованы и в России.