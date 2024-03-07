Здоровье 07 марта 2024, 03:13 Врач назвала неожиданные полезные свойства регулярного секса Врач-терапевт Уорд: регулярная половая жизнь улучшает здоровье Freepik

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Регулярный секс способствует здоровью сердца. Об этом в интервью The Sun рассказала врач-терапевт Рэйчел Уорд.

По ее словам, в результате увеличения частоты сердечных сокращений во время полового акта укрепляется сердечная мышца.

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Кроме того, регулярные занятия сексом снижают артериальное давление и способствуют улучшению психического здоровья. Все это благодаря выработке эндорфина и окситоцина — веществ, которые позитивно влияют на настроение и снижают стресс.

Врач также подчеркнула, что те, кто регулярно занимается сексом, обычно выглядят моложе сверстников.

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