Мир 05 марта 2024, 05:24 Обладатель огромного пениса обвинил порнографов в обмане зрителей Daily Star: обладатель большого пениса обвинил порнографов в обмане зрителей Freepik

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Обладатель одного из самых больших в мире пенисов, проживающий в Великобритании, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов во лжи. Об этом рассказало издание Daily Star.

Мэтт Барр из Лондона известен тем, что длина его полового органа в спокойном состоянии составляет 28 сантиметров. При эрекции орган увеличивается до 41 сантиметра. Мужчина выпустил книгу «Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире».

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Барр заявил, что с подозрением относится к рассказам о пенисах длиннее 10 сантиметров. Этим чаще всего грешат создатели порнофильмов. Сцены снимают под определенным углом и используют фильтры, чтобы половой орган в кадре казался больше. Автор книги предлагает воспринимать подобные фильмы только как «инструмент, пробуждающий фантазии», а не как повод для сравнения себя с порнозвездами.

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