Врач назвал три способа защиты от инсульта и инфаркта

Занятия спортом, здоровое питание и отсутствия стресса могут помочь избежать инсульта, инфаркта и других заболеваний. Об этом рассказал немецкий ученый и врач Дитрих Гренемейер.

«Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани и на них откладывается жир», — отметил медик в интервью FOCUS.

Гренемейер пояснил, что закупорка сосудов приводит к атеросклерозу. В дальнейшем этот процесс выливается в инфаркт, инсульт или другие заболевания. Чтобы этого не произошло, врач посоветовал постоянно заниматься спортом. Каждый день необходимо хотя бы час посвящать физическим упражнениям.

Вторым способом профилактики ученый назвал здоровое питание. По словам Гренемейера, следует минимизировать потребление сахара и алкоголя. Вместо них стоит есть овощи и что-то нежирное. К третьему пункту врач отнес переживания и стрессы, которых нужно избегать.

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