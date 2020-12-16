Депрессию связали с заболеваниями сердца

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов, возрастает у страдающих депрессией. У людей со спокойной психикой подобных проблем меньше.

Ученые Кембриджского университета провели исследование, которое указало на связь депрессивных состояний и опасности болезней сердца. Их работу опубликовал British Heart Foundation.

Специалисты изучили медицинские карты более 500 тысяч человек, ранее не знавших о проблемах с сердцем. Их спрашивали о любых проявлениях депрессии и проставляли баллы с учетом озвученных ответов. Человек с симптомами получал высокий балл, без — низкий.

Участники исследования с наиболее тяжелыми признаками депрессии, как выяснилось через 10 лет, были более подвержены сердечным заболеваниям. На тысячу человек, получивших наивысшие баллы, пришелся 21 сердечный приступ и 15 инсультов. В группе, где баллы были низкие, показатели распределились как 14 и 10 соответственно.

В своей работе ученые проанализировали сведения более чем о 400 тысячах человек. Они намерены выяснить, был ли фактор депрессии в статистике случайным.