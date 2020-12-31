Врач назвал три главных пункта, которые нужно выполнить перед вакцинацией от коронавируса
«Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть. И <…> результат [должен быть] отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка», — сказал он в эфире радио «Вести ФМ».
Кроме того, вакцинируемому желательно знать, была ли у него аллергическая реакция на какие-либо прививки. Эксперт отметил, что противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет.
Фомин также напомнил, что вакцинация не освобождает от необходимости носить медицинские маски, потому что ни одна вакцина не дает 100% гарантии. Защитное средство нужно носить, даже если есть антитела.
Также научный сотрудник добавил, что насморк не является доказательством, что у человека точно нет коронавируса. Однако потеря обоняния и вкуса считаются более близкими признаками COVID-19.