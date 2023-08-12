Здоровье 12 августа 2023, 03:05 Врач назвал тревожные сигналы, указывающие на проблемы с сердцем Кардиолог Лузина назвала головные боли признаком сердечных заболеваний Freepik

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Сердечно-сосудистые заболевания могут протекать без ярко выраженных симптомов, поэтому важно прислушиваться к своим ощущениям и регулярно проводить диагностику. Об этом сообщила врач-кардиолог из РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Александра Лузина в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Кардиочекап можно пройти и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определяются и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью», — заявила она.

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По словам специалиста, тахикардия может беспокоить человека по разным причинам. Иногда они не связаны с сердечно-сосудистой системой. Среди факторов, указывающих на эти проблемы могут быть головные боли, дискомфорт в грудной области при физической нагрузке, одышка, ухудшение зрения, обмороки и отеки ног.

Врач отметила, что курение, сидячий образ жизни, ожирение и повышенное давление увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Также человеку нужно следить за уровнем холестерина в крови.

Ранее хирург Алексей Безрукавый заявил, что отеки могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Например, о почечной или сердечной недостаточности.