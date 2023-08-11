Здоровье 11 августа 2023, 22:59 Хирург Безрукавый рассказал, что отеки могут свидетельствовать о болезнях сердца

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Отеки могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Такой информацией поделился хирург Алексей Безрукавый. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что иногда отеки могут говорить о сердечной или почечной недостаточности, поражении печени, тромбозе или повреждениях вен на ногах.

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Чаще всего дефекты образуются в районах ног, лодыжек, рук и лица. Среди причин появления отеков медик выделил долгое нахождение в одной позе, употребление чрезмерно соленой пищи и прием некоторых лекарств, написал сайт kp.ru.