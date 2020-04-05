Врач назвал свое первое действие после заражения коронавирусом

Доктор Комаровский в случае заражения 2019-nCoV первым делом обзвонит всех, с кем контактировал накануне. Потом примет парацетамол, если будет температура, и сварит компот.

«Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить», — рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале. Он добавил, что в случае температуры примет парацетамол, убедится, что в квартире не выше 20 градусов и проверит влажность.

Комаровский заявил, что в случае заражения не будет принимать противовирусные препараты и другие лекарства. Дома у него сейчас самый настоящий изолятор — супруга на улицу не выходит.

По последним данным, в России зафиксировали 5389 случаев заражения коронавирусом. В мире инфекцию подхватили более 1,2 миллиона человек. Всемирная ассоциация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

В связи со стремительным распространением вируса президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Большинство российских регионов ввели режим жесткой изоляции: людям нельзя выходить из дома без крайней необходимости.