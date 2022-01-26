Врач назвал срок восстановления легких после отказа от курения

Если человек отказывается от курения, то способствует улучшению состояния легких. Об это сообщил ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко в интервью агентству «Прайм».

По его словам, уже спустя несколько минут после окончания курения сигареты артериальное давление и пульс снижаются. В первый день отказа от этой вредной привычки уровень угарного газа в крови уменьшается, уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней улучшается аппетит, обычная еда кажется вкуснее. Это происходит благодаря восстановлению обонятельных и вкусовых рецепторов.

Кровообращение улучшается в течение трех последующих месяцев, также уменьшается одышка и кашель.

«К концу первого года риск сердечного приступа и инсульта снижается примерно наполовину, а у людей с ХОБЛ могут продолжать наблюдаться некоторые улучшения функции легких», — сказал Зинченко.

Он добавил, что спустя 10 лет после отказа от курения примерно вдвое снижается риск заболеть раком легких. Ранее специалисты из Всемирного фонда исследования рака заявили, что консервированные овощи могут спровоцировать рак желудка.