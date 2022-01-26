Названа еда, которая вызывает рак

Консервированные овощи, в которых нет крахмала, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом заявили специалисты из Всемирного фонда исследования рака, написало издание Daily Express.

Продукты консервируют, чтобы замедлить процесс порчи. Для этого в них добавляют кислоту и соль. Однако много соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, и усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Если употреблять большое количество соли, то произойдет повреждение клеток, в итоге может возникнуть онкология. Речь идет о раке желудка.

Заболевание может вызвать также курение, генетический и инфекционный факторы, особенности диеты, факторы окружающей среды. На ранних стадиях рак желудка трудно определить, один из признаков — снижение аппетита. Кром того, может появится отвращение к мясной еде, потеря веса, анемия. На поздних стадиях — кровотечения, рвота, боли в эпигастрии.

Ранее стало известно, что апатия и усталость могут быть симптомами рака.