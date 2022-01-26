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    26 января 2022, 07:45

    Названа еда, которая вызывает рак

    Консервированные овощи могут спровоцировать рак желудка

    Наза Салех Захи

    Консервированные овощи, в которых нет крахмала, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом заявили специалисты из Всемирного фонда исследования рака, написало издание Daily Express.

    Названа еда, которая вызывает рак

    Продукты консервируют, чтобы замедлить процесс порчи. Для этого в них добавляют кислоту и соль. Однако много соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, и усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Если употреблять большое количество соли, то произойдет повреждение клеток, в итоге может возникнуть онкология. Речь идет о раке желудка.

    Заболевание может вызвать также курение, генетический и инфекционный факторы, особенности диеты, факторы окружающей среды. На ранних стадиях рак желудка трудно определить, один из признаков — снижение аппетита. Кром того, может появится отвращение к мясной еде, потеря веса, анемия. На поздних стадиях — кровотечения, рвота, боли в эпигастрии.

    Ранее стало известно, что апатия и усталость могут быть симптомами рака.