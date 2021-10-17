Врач назвал способы предотвратить старение мозга

Ухудшение памяти и спад активности мозга могут появиться даже в молодом возрасте, около 30 лет. Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев перечислил способы, которые помогут сохранить молодость.

Лебедев в беседе с радио Sputnik рассказал, что нередко люди начинают хуже запоминать информацию и жаловаться на память в возрасте до 30 лет. По словам медика, это называют когнитивным нарушением.

Старение мозга, как считает Лебедев, можно предотвратить в молодом и среднем возрасте. Для этого нужно вести здоровый образ жизни.

«Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает», — отметил медик. Он подчеркнул, что «это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье».

Если восстановить активность мозга здоровый образ жизни не помогает, то человеку следует обратиться за помощью к специалисту. Врач назначит необходимое лечение и упражнения.

Вернуть ясность ума даже в преклонном возрасте возможно с помощью некоторых продуктов, рассказала диетолог, невролог Марият Мухина. По ее словам, для этого стоит употреблять в пищу больше продуктов животного происхождения. При этом растительная пища не столь полезна для мозга. При этом врач отметила, что отказ от холестерина может спровоцировать болезнь Альцгеймера.