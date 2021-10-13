Врач рассказал, какие продукты способны улучшить работу мозга у пенсионеров

Многие люди с возрастом начинают терять память и внимание. Однако с помощью некоторых продуктов возможно вернуть ясность ума даже в преклонном возрасте. Таким мнением поделилась диетолог, невролог Марият Мухина в беседе с Nation News.

Врач подчеркнула, что мозг и нейроны потребляют больше всего энергии. По этой причине стоит употреблять в пищу больше продуктов животного происхождения. При этом растительная пища не столь полезна для мозга.

«Мембраны и мозговую ткань, которая потребляет 70% энергии во время мыслительного процесса, питают продукты именно животного, а не растительного происхождения. Потому что самыми главными продуктами для памяти являются продукты, которые могут восстановить мембрану. К таким продуктам, кстати, относятся яйца, которые содержат полезный холестерин», — отметила врач.

При этом врач отметила, что отказ от холестерина может спровоцировать болезнь Альцгеймера. По словам специалиста, для хорошей работы мозга стоит употреблять в пищу мозги животных, сливочное масло и ферментированное мясо.