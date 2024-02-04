Здоровье 04 февраля 2024, 02:30 Врач назвал семь самых канцерогенных продуктов Терапевт Рубан: алкоголь и красное мясо способны вызывать рак Freepik

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Частое употребление канцерогенных продуктов может повысить вероятность развития рака желудка. К ним относятся красное мясо, алкоголь, копчености, соленья, соусы, маргарин и сладкая газировка, сообщила врач-терапевт Варвара Рубан в беседе «Известиям».

По словам врача, самым опасным для ЖКТ продуктом считается алкоголь. Риск рака простаты у мужчин увеличивается при увлечении переработанным мясом.

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«В колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований», — отметила она.

Также опасными для здоровья являются овощи и фрукты, которые удобряли нитратами и специальными составами. Соленья и некоторые соленые продукты могут повысить риск развития рака из-за содержания диметилнитритов. Газированные напитки также являются продуктом, который представляет угрозу для здоровья.

Ученые нашли связь между грушей и снижением риска развития онкологических заболеваний. Употребление этого фрукта уменьшит вероятность появления злокачественных образований в желудке и легких.