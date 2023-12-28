Общество 28 декабря 2023, 15:34 Jagran: ученые выяснили, что груши помогают снизить риск развития рака

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Ученые провели исследование, результаты которого подтвердили связь между грушей и снижением риска развития онкологии. Об этом сообщил RuNews24.ru со ссылкой на журнал Jagran.

По данным экспертов, фрукты обладают антимутагенными и противораковыми свойствами. Благодаря этому употребление плодов уменьшает вероятность появления злокачественных образований в желудке, мочевом пузыре и легких.

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Кроме того, груша содержит большое количество витаминов и пищевых волокон, которые нормализуют работу ЖКТ, добавил сайт RostovGazeta.ru.