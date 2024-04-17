Здоровье 17 апреля 2024, 05:21 Врач назвал самые частые причины шума в ушах Сурдолог Киселюс: причиной шума в ушах может быть стресс и нарушение сна Freepik

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Причиной шума в ушах может быть избыточное нервное напряжение, спровоцированное стрессом, нарушением сна и питания. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс.

«Нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах», — сообщил Киселюс.

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По словам врача, пациенты чаще жалуются не на снижение слуха, а на шум, писк, свист или звон в ушах.

Американский врач заявила, что шум в ушах может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Самым распространенным фактором появления шума в ушах является воспроизведение громких звуков.