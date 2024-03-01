Здоровье 01 марта 2024, 13:52 Врач связала шум в ушах с изменениями в мозге Врач Ли рассказала, что шум в ушах может возникать из-за изменений в мозге Freepik

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Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала, что шум в ушах (тиннитуса) может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Ее слова привело издание Live Science.

Специалист подчеркнула, что воздействие громких звуков — самый популярный фактор, из-за которого возникает шум в ушах. Патология чаще всего проявляется у людей, которые постоянно находятся в местах с громкой музыкой.

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Однако проблемы со слухом могут начаться и у тех, кто заботится об органе слуха. Шум в ушах может возникать из-за неадаптивной пластичности мозга. Так, нервная система старается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности. На фоне таких действий человек начинает слышать фантомные звуки.

Еще одной причиной тиннитуса может быть износ волосковых клеток внутреннего уха — рецепторов слуховой системы — из-за естественного старения организма. Кроме того, при их повреждении происходит необратимая потеря слуха, она тоже может сопровождаемая фантомными звуками.

Ко всему прочему, Ли добавила, что проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы.

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