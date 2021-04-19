Врач назвал процент пациентов с COVID-19, повторно попадающих в больницы

Врач-пульмонолог, академик Российской академии наук Александр Чучалин рассказал, сколько пациентов, переболевших COVID-19, вновь попадают в лечебные учреждения после выписки. Он сослался на данные исследователей из Великобритании, сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что процент повторно попадающих в больницы оказался крайне высоким.

«Из каждых десяти человек в среднем трое (примерно 29%) снова нуждаются в госпитализации», — пояснил специалист.

По его словам, люди оказываются в медучреждении, когда коронавирус дает серьезные осложнения, требующие стационарного лечения. Часто люди возвращаются на больничную койку из-за нарушений системы свертываемости крови. От последствий ковида умирает около 12% пациентов.

Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для выявления антител после вакцинации от коронавируса. Тест разработан компаниями «Авивир» и «Рапид Био» (резидент «Сколково»). Тест построен на основе реакции между антигеном и антителом. Для анализа необходима капля крови. Результат становится известен уже через 15 минут.