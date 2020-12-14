Врач назвал простой способ справиться с похмельем

Чтобы быстро избавиться от похмелья, человеку необходимо пить обычную воду. При этом питье может быть с лимоном, клюквой или брусникой.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами — всегда полезно, безусловно», — рассказал Сиволап.

По его словам, не существует каких-либо специальных лекарственных средств от похмелья. Медицинская помощь может понадобиться человеку только в случае тяжелого отравления, когда организму нужна антидотная детоксикация.

Тогда человека кладут в специальное токсикологическое отделении, где врачи-токсикологи вводят ему определенные препараты. Они поддерживают витальные функции человека и способствуют выведению алкоголя из крови. Но такие действия предпринимаются при тяжелом алкогольном отравлении, которое близко к коме.

Сиволап посоветовал внимательно относиться к самочувствию. За похмельным недомоганием могут скрываться тяжелые сердечно-сосудистые патологии, например, безболевой инфаркт миокарда или высокое давление, отметил врач.

«Если человек просто перепил и ему нехорошо, самый лучший способ выхода из ситуации — спокойно, нормально протрезветь», — сказал Сиволап.

Врач-невролог Евгений Мосин рассказал об удивительном способе, который поможет выпивать на вечеринках алкоголь, не пьянея. Для этого также необходима обычная вода. Однако самым простым и эффективным методом избегания похмелья является умеренное количество потребляемого алкоголя.