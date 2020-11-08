Врач рассказал, как пить и не пьянеть
«Чередование алкогольных напитков со стаканом воды не только помогает не обезвоживаться, но также замедляет общее потребление спиртного», — передает ИА Nation News слова Мосина.
Тем не менее самым простым и эффективным методом избегания похмелья является умеренное количество потребляемого алкоголя. Ведь спиртное не только дает плохое самочувствие через некоторое время, но и негативно сказывается на всем здоровье.
В начале ноября врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как алкоголь влияет на лечение COVID-19. По его мнению, употреблении спиртного может сильно осложнить течение болезни и привести к тяжелым последствиям, сообщает «Царьград». Например, легкая форма болезни может перерасти из-за алкоголя в тяжелую. Все дело в том, что спиртное подрывает иммунитет, который так нужен для выздоровления. Также может сильно навредить смешение алкогольных напитков с лекарствами.