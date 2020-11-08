Врач рассказал, как пить и не пьянеть

Врач-невролог Евгений Мосин рассказал об удивительном способе, который поможет выпивать на вечеринках алкоголь, не пьянея. Для этого просто нужна вода.

«Чередование алкогольных напитков со стаканом воды не только помогает не обезвоживаться, но также замедляет общее потребление спиртного», — передает ИА Nation News слова Мосина.

Тем не менее самым простым и эффективным методом избегания похмелья является умеренное количество потребляемого алкоголя. Ведь спиртное не только дает плохое самочувствие через некоторое время, но и негативно сказывается на всем здоровье.

В начале ноября врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как алкоголь влияет на лечение COVID-19. По его мнению, употреблении спиртного может сильно осложнить течение болезни и привести к тяжелым последствиям, сообщает «Царьград». Например, легкая форма болезни может перерасти из-за алкоголя в тяжелую. Все дело в том, что спиртное подрывает иммунитет, который так нужен для выздоровления. Также может сильно навредить смешение алкогольных напитков с лекарствами.