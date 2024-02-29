Здоровье 29 февраля 2024, 18:43 Врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость Daily Mail: ультраобработанные продукты могут вызывать пищевую зависимость Freepik

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Британский доктор Крис ван Таллекен рассказал, что ультраобработанные продукты воздействуют на центры удовольствия в системе вознаграждения мозга, при этом вызывая зависимость. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ультраобработанные продукты — это еда, которую сделали в промышленных условиях из рафинированных примесей компонентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

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По мнению врача, такой способ приготовления и обработки пищи активирует области головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, фокус и память. Сладкое и фастфуд стимулируют центры удовольствия в голове. Так вырабатывается дофамин, который вызывает чувство радости.

Доктор ван Таллекен уточнил, что большинство могут стать зависимыми от такого быстрого способа получения приятных эмоций и ощущений. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

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