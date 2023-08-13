Здоровье 13 августа 2023, 04:30 Врач назвал пять продуктов, которые приводят к диабету Кардиолог Кореневич: несбалансированное питание приводит к диабету

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В большинстве случаев диабет возникает из-за несбалансированного питания. Об этом сообщила кардиолог Анна Кореневич в своем Telegram-канале.

«В 70% случаев диабета виновато несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов», — заявила она.

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По словам специалиста, хлебобулочные изделия, белый рис, полуфабрикаты, колбаса и консервы — это продукты с рафинированными углеводами. Если их в рационе становится слишком много, то повышается уровень сахара в крови.

Также к диабету приводит дефицит в организме цельнозерновых продуктов, орехов, овощей и цельных фруктов. Для снижения риска этого заболевания следует сбалансировать питание и заняться спортом.

Ранее стало известно, что чайный гриб полезен людям с сахарным диабетом. Настой обладает полезными свойствами и помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. Для эффективного результата следует пить его натощак.