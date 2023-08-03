Здоровье 03 августа 2023, 02:39 Чайный грипп оказался полезен людям с сахарным диабетом Medical Xpress: чайный грипп оказывает пользу людям с сахарным диабетом

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Американские ученые во время исследования выяснили, что чайный грипп обладает полезными свойствами. Напитки из его настоя особенно рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом второго типа. Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Чайный грипп помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. Чтобы получить пользу от напитка, его следует употреблять натощак, написало Utro.ru.

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У добровольцев, которые согласились поучаствовать в эксперименте, уровень глюкозы падал с 164 до 116 миллиграмм на децилитр крови.