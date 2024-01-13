Здоровье 13 января 2024, 15:36 Врач назвал пять обязательных для здоровья «витаминных бомб» Врач Баранова назвала пять обязательных продуктов, богатых витаминами Unsplash

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Лосось, брокколи, помидоры, авокадо и говяжья печень должны быть в рационе каждого человека, написала врач-терапевт Ирина Баранова в своем Telegram-канале. Она назвала эти продукты «витаминными бомбами».

Баранова отметила, что лосось входит в число лидеров по содержанию таких полезных жиров, как Омега-3. Эта рыба богата калием, фосфором, витаминами В и D. Лосось улучшает кожу, волосы, нормализует уровень сахара в крови и снижает риск появления болезни Альцгеймера.

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Калий и фосфор также содержатся в брокколи. Кроме того, в этой разновидности цветной капусты есть магний, цинк, железо, кальций, витамины группы В, С и бета-каротин. Брокколи является одним из самых сбалансированных продуктов, он положительно воздействует на глаза и процесс пищеварения.

Помидоры, по словам Барановой, богаты клетчаткой, пектином, витаминами С, Е, В, фолиевой кислотой. При употреблении этого продукта в пищу улучшаются память, иммунитет, кожа и волосы.

«Антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Появление раковых клеток предотвращает природный антиоксидант ликопин. Он же придает плодам характерный красный цвет», — подчеркнула она.

В авокадо содержится много мононенасыщенных жиров, этот продукт помогает контролировать аппетит, снижает риск развития сердечных заболеваний, увеличивает стрессоустойчивость.

А говяжью печень Баранова назвала кладезем витаминов, в особенности группы А, В, С, D и Е. Продукт рекомендован людям с активным образом жизни из-за содержания белка с оптимальным содержанием необходимых аминокислот.

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