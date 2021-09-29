Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса

В будущем ежегодную вакцинацию от коронавируса лучше всего проводить в августе. Этот месяц назвал оптимальным врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь–октябрь», — процитировало медика РИА «Новости».

По словам Тимакова, делать прививку необходимо перед осенним увеличением заболеваемости. При этом он отметил, что в жаркую погоду вакцинацию лучше не проходить, так как из-за высокой температуры могут обостриться некоторые заболевания. В августе жара спадает, поэтому этот месяц является оптимальным для прививок.

Пока российские специалисты проводятся доклинические исследования одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. Врачи еще не получили результаты работы. Сейчас рекомендуется делать прививки с интервалом в один месяц.

Ранее главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко предупредила, что россиян ждет неспокойная осень из-за коронавируса. Она пояснила, что сезон будет неспокойным, так как привитых в стране пока недостаточно.