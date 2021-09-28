Россиянам пообещали неспокойную осень из-за COVID-19

У россиян не выйдет спокойно пережить осень из-за коронавируса. Инфекция будет давать о себе знать, поскольку привитых в стране пока недостаточно.

Прогноз про развитию ситуации с COVID-19 дала в эфире телеканала «Россия 1» главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Специалист назвала осенние месяцы неспокойным сезоном.

«Достаточно небольшой объем вакцинированных людей у нас на сегодняшний день в России в целом. В Москве чуть побольше, но тем не менее недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень», — сказала она.

В стационар больницы, добавила Лысенко, поступают максимум 10% от числа привитых от коронавируса. В большинстве своем такие пациенты переносят COVID-19 достаточно легко.

«В реанимации пациентов после вакцинации нет», — подчеркнула медик.

Несколько российских регионов уже ввели QR-коды из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Ограничения ужесточили в Пермском крае и в Самарской области.