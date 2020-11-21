Врач назвал незаметный симптом рака легких
«Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими», — передает газета Express слова Херст.
Эксперт посоветовала изучить внимательно свои пальцы. Необходимо обратиться к специалисту, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом — блестящей, ногти изгибаются больше, чем обычно, или кончики пальцев стали крупнее. Деформация пальцев происходит из-за того, что в эту область приливает больше крови. Именно это считается симптомом рака легких. Однако эксперты все еще не знают, почему так происходит.
Херст также добавила, что у этого смертельного заболевания есть еще ряд симптомов: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хрип, отек лица или шеи.
Кандидат медицинских наук и онколог-хирург Михаил Мяснянкин назвал головную боль одним из основных симптомов рака мозга. Тем не менее на ранних стадиях обнаружить это заболевание непросто.