Врач назвал незаметный симптом рака легких

Представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст назвала опухшие пальцы симптомом рака легких. Речь идет об утолщении кончиков пальцев. Обычно на такое изменение редко обращают внимание.

«Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими», — передает газета Express слова Херст.

Эксперт посоветовала изучить внимательно свои пальцы. Необходимо обратиться к специалисту, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом — блестящей, ногти изгибаются больше, чем обычно, или кончики пальцев стали крупнее. Деформация пальцев происходит из-за того, что в эту область приливает больше крови. Именно это считается симптомом рака легких. Однако эксперты все еще не знают, почему так происходит.

Херст также добавила, что у этого смертельного заболевания есть еще ряд симптомов: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хрип, отек лица или шеи.

Кандидат медицинских наук и онколог-хирург Михаил Мяснянкин назвал головную боль одним из основных симптомов рака мозга. Тем не менее на ранних стадиях обнаружить это заболевание непросто.