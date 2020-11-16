Головную боль назвали одним из основных симптомов рака мозга

Рак головного мозга на ранних стадиях обнаружить непросто: обычно он протекает бессимптомно. В дальнейшем могут появиться характерные симптомы, среди которых самый распространенный — головная боль.

Кандидат медицинских наук и онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказала в интервью «Пятому каналу», что должно заставить человека насторожиться и обратиться к врачу.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — подчеркнул специалист.

Если сначала никаких признаков заболевания может не быть, то потом возможны жалобы на быструю утомляемость. Пациенты страдают от головокружений, теряют сознание, испытывают тошноту. У них возможны судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы», — рассказал Мяснянкин о состоянии организма при поражении органов, которые отвечают за вестибулярную функцию.

При проявлении подобных симптомов, заметил врач, нужно немедленно обратиться к специалисту.

Опухоли головного мозга могут возникнуть из-за генетической предрасположенности, лучевой терапии и метастаз других злокачественных образований. Рак возможен и из-за постоянных травм головного мозга и сотрясений.

Ранее Мяснянкин заметил, что о возникновении раковой опухоли рано говорить при резком повышении онкомаркера.