Здоровье 01 марта 2024, 22:49 Врач назвал изжогу возможным симптомом предракового состояния Врач Мясников предупредил, что изжога может привести к предраковому состоянию Freepik

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Изжога с годами может привести к серьезным осложнениям, в том числе оказаться симптомом предракового состояния. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Первое из которых — пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода — прим. ред.), который является предраком», — объяснил врач.

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Мясников добавил, что о предраковом состоянии может сигнализировать изжога, которая не продолжается более пяти лет.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что о блегчить неприятные симптомы изжоги, а именно чувство жжения в области груди и горькую отрыжку, поможет добавление в рацион тушеных или запеченных овощей, постного мяса и бульонов. Также полезны будет бананы, орехи и цветная капуста.