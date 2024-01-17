17 января 2024, 18:22
Врач Кашух: бананы и орехи способны облегчить изжогу
Изжога — чувство жжения в области груди, которое зачастую сопровождается кислой или горькой отрыжкой. Облегчить неприятные симптомы способны некоторые продукты, рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с Pravda.Ru.
Она посоветовала включить в рацион тушеные или запеченные овощи, а также бульоны и постное мясо. Помогут уменьшить болезненные ощущения и продукты с низким уровнем кислотности, например бананы, орехи и цветная капуста, отметила эксперт.
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