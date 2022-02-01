Врач назвал инкубационный период «омикрона»

Бывают случаи, при которых ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если у человека есть симптомы «омикрона». Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что человек может передавать вирус окружающим, если у него присутствуют симптомы ковида.

Отрицательный результат ПЦР-теста может объясняться не только отсутствием коронавируса в организме, отметил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik.

Отрицательный результат ПЦР-тест может показать, если для исследования берется мало материала, или же если возбудитель успел переместиться дальше.

При появлении симптомов заражения лучше ограничить контакты с другими людьми, даже если анализ отрицательный. Время соблюдения мер безопасности, зависит от тяжести заболевания, а также от особенностей штамма, который его вызвал.

Наиболее активное выделение вируса при заражении «омикроном» происходит во время инкубационного периода.

«Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», — отметил Тимаков. Он заключил, что чтобы легче перенести заболевание, нужно сделать привиться.

Дети часто подхватывают «омикрон», поскольку этот штамм легче цепляется за рецепторы клеток по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Кроме того, у детей важнейшей частью иммунного ответа является интерферон. Штамм «омикрон» способен подавлять выработку этой составляющей.