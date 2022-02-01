Вирусолог Центра Гамалеи объяснил причину частого заражения детей «омикроном»
Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн объяснил причину частого заражения детей «омикроном»
Дети часто подхватывают «омикрон», так как этот штамм легче цепляется за рецепторы клеток по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По словам специалиста, дети более устойчивы к заражению коронавирусом, чем взрослые. Но детскую защиту начал пробивать появившийся в мире «омикрон».
«Большая заразность „омикрон"-штамма для детей по сравнению с «дельтой» объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях. Для заражения «дельтой» не хватает этих рецепторов. «Омикрон» более заразный и при меньшем количестве этих рецепторов он вызывает инфекцию», — пояснил Альтштейн газете «Известия».
Он добавил, что у детей важнейшей частью иммунного ответа является интерферон. Штамм «омикрон» способен подавлять выработку этой составляющей.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса более быстрым течением болезни. При этом новый штамм редко приводит к развитию пневмонии.