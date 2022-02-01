Вирусолог Центра Гамалеи объяснил причину частого заражения детей «омикроном»

Дети часто подхватывают «омикрон», так как этот штамм легче цепляется за рецепторы клеток по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, дети более устойчивы к заражению коронавирусом, чем взрослые. Но детскую защиту начал пробивать появившийся в мире «омикрон».

«Большая заразность „омикрон"-штамма для детей по сравнению с «дельтой» объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях. Для заражения «дельтой» не хватает этих рецепторов. «Омикрон» более заразный и при меньшем количестве этих рецепторов он вызывает инфекцию», — пояснил Альтштейн газете «Известия».

Он добавил, что у детей важнейшей частью иммунного ответа является интерферон. Штамм «омикрон» способен подавлять выработку этой составляющей.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса более быстрым течением болезни. При этом новый штамм редко приводит к развитию пневмонии.