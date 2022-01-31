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    31 января 2022, 02:57

    Врач назвал идеальное для вакцинации время

    Терапевт Сухова назвала утро наиболее подходящим организму временем для вакцинации

    Алексей Иванчин

    Целью вакцинации является профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет реагирует на прививку как на вирус, в связи с чем подключает собственные ресурсы и начинает вырабатывать антитела. При этом наиболее активен иммунитет человека по утрам. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Сухова.

    При этом вакцинация не в состоянии спровоцировать развитие самого заболевания. Однако прививки имеют ряд противопоказаний. Среди них — хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней.

    В случае, если человек имеет подобные противопоказания, ему могут выдать медотвод — временный или постоянный. При этом, по словам Суховой, врач обязан выдать соответствующее заключение.

    Ранее сообщалось, что у пациентов, которые перенесли «омикрон» после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей COVID-19. С таким заявлением выступила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Такой иммунитет будет примерно на 1000% сильнее, чем после прививки.