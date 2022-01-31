Врач назвал идеальное для вакцинации время

Целью вакцинации является профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет реагирует на прививку как на вирус, в связи с чем подключает собственные ресурсы и начинает вырабатывать антитела. При этом наиболее активен иммунитет человека по утрам. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Сухова.

При этом вакцинация не в состоянии спровоцировать развитие самого заболевания. Однако прививки имеют ряд противопоказаний. Среди них — хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней.

В случае, если человек имеет подобные противопоказания, ему могут выдать медотвод — временный или постоянный. При этом, по словам Суховой, врач обязан выдать соответствующее заключение.

Ранее сообщалось, что у пациентов, которые перенесли «омикрон» после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей COVID-19. С таким заявлением выступила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Такой иммунитет будет примерно на 1000% сильнее, чем после прививки.