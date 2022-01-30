Ученые назвали способ получить «супериммунитет» против ковида

У пациентов, которые перенесли «омикрон» после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей COVID-19. С таким заявлением выступила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Статья появилась на портале Business Insider.

Как говорится в опубликованном материале, супериммунитет не может выработаться без вакцинной основы. Естественная защита, которая появляется после простого заболевания, дает только нормальный, обычный иммунитет.

Но привитые пациенты, которые после этого перенесли так называемые «прорывные» инфекции в период распространения «дельты», могут стать обладателями примерно на 1000% более эффективного иммунитета, чем после ревакцинации.

«Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов», — сказал изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили на территории ЮАР и Ботсваны в ноябре прошлого года. С тех пор он стал очень активно распространяться по миру: есть риски, что вскоре он станет доминирующим. Заразиться этм штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные. Ученые предполагают, что человек может стать заразным уже через несколько часов после инфицирования.