Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в скором времени должна начаться в России. В преддверии этого врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому точно нельзя делать прививку от коронавируса.

Медик рассказал газете «Вечерняя Москва», что прививаться нельзя людям, которым вводят иммунодепрессивные препараты. В частности, такой курс делают больным с онкологией.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — объяснил Жемчугов.

Он подчеркнул, что перед вакцинацией человек обязательно должен проконсультироваться с лечащим врачом. По словам медика, категорически нельзя вводить вакцину от коронавируса людям с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, системными заболеваниями крови и больным с красной волчанкой.

Россия первая в мире страна, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло в августе. Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название «Спутник V».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 10 сентября в столице начали делать прививки от СОVID-19. Это проходит в рамках пострегистрационного исследования препарата. Массовая вакцинация в РФ должна начаться в ближайшие месяцы.