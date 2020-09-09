Москвичей начали прививать от COVID-19

В Москве с 9 сентября стартовала вакцинация горожан от новой коронавирусной инфекции. Ее запланировали в третью, финальную фазу исследований разработанного препарата.

О начале вакцинации сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова привел оперштаб Москвы. Прививки делают в рамках пострегистрационного исследования.

«В Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — сказала вице-мэр.

Прививку от СОVID-19 сделают 40 тысячам добровольцев, а наблюдать за их состоянием намерены минимум полгода. В тестировании могут принять участие и обычные люди от 18 до 60 лет. Третий этап испытаний, по предварительным расчетам, продлится от двух до шести месяцев.

«Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — сообщил градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что заставлять прививаться никого не собираются — вакцинация будет добровольной. Большинство россиян получат прививку «Спутник V» в течение 9-12 месяцев.