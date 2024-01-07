Здоровье 07 января 2024, 03:13 Врач назвал 3 лучших варианта разгрузочной диеты после праздников Диетолог Кабанов: после праздников нужно устроить белковый день Freepik

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Разгрузочная диета поможет привести организм в порядок после новогодних праздников. Организму важно возместить недостаток белка, объяснил диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Газета.ru».

«Можно на завтрак съесть яйца, на обед рыбу, на ужин должны быть растительные белки: бобовые, цельнозерновые, растительное мясо», — сказал он.

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По словам врача, белки поддерживают работу иммунитета способствуют развитию мышц. Однако он предупредил, что переизбыток белка может быть опасен для людей с заболеваниями почек.

Оптимальным вариантом для разгрузочной диеты могут стать дни на грушах, яблоках, арбузах или воде. Также разгрузку можно провести на гречневой каше, которая поможет уменьшить уровень глюкозы в крови. Именно поэтому эта каша полезна для сердечников и диабетиков.

В целом, важно сформировать сбалансированный рацион питания и придерживаться его постоянно, резюмировал Кабанов.

Ранее диетологи посоветовали попрощаться с салатами после новогодних праздников и включить в рацион легкие бульоны. Врач-гастроэнтеролог также рекомендовала сделать упор на белковую пищу.