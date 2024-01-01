Здоровье 01 января 2024, 17:42 Без оливье, но с курагой. Как правильно восстановить питание после новогодних каникул Диетолог Дианова: белковая пища поможет не испортить желчный пузырь в праздники РИА «Новости»

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Меню из новогодних жирных блюд в течение всех праздников может обернуться тяжестью в желудке и походом к врачу. Чтобы этого не произошло, диетологи советуют попрощаться с салатами 1 января и включить в рацион легкие бульоны. Какие еще рекомендации помогут восстановиться после застолья, разбирался «360».

Как начинать 1 января без вреда для организма

Многие после пробуждения 1 января завтракают прошлогодними салатами. Такое начало дня негативно сказывается на печени и желчном пузыре. Этим органам необходимо дать передышку, напомнили эксперты. Есть салаты следует после обеда, чтобы организм успел проснуться.

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с «360» посоветовала в первый день нового года отказаться от майонезных блюд и сделать упор на белковую пищу. Нелишними будут свежие, запеченные или тушеные овощи, а также легкий суп. В противном случае, объяснила специалист, человека ждет несварение, которое часто приводит к проблемам с поджелудочной железой.

По словам Диановой, 1 января — последний день, когда можно есть салаты с майонезом. Срок годности у таких блюд быстро истекает, даже если не заправлять их до подачи на стол.

Чем опасны сытные праздники

Порой в некоторых семьях застолье длится все новогодние каникулы. Праздник живота не только скажется на весе, но и ударит по желчному пузырю, предупредила диетолог. Регулярное переедание, объяснила она, растягивает стенки желудка, из-за чего человек чувствует вздутие, тяжесть и боль в районе живота.

РИА «Новости»

«У жирных салатов долгий период нахождения в желудке. Нужно часа три-четыре [чтобы им перевариться]. У него (желудка. — прим. ред.) должна быть замыкательная функция, <…> и там идут процессы пищеварения: пропитка соляной кислотой и желудочным соком, чтобы немного подвергнуть перевариванию белковые компоненты», — пояснила Дианова.

Она отметила, что процесс переваривания прерывается, когда человек постоянно загружает в желудок тяжелую пищу. Это становится причиной длительного запора и заставляет обратиться к гастроэнтерологу.

Как восстановить питание после застолья

Когда заканчивается горячее, салаты и прочие закуски, многие садятся на диеты и устраивают разгрузочные дни на воде. Делать этого, подчеркнула Дианова, нельзя. Важно плавно переходить от переедания к правильному распорядку питания. Помогут восстановиться ферментные препараты.

Если спустя неделю дискомфорт в животе никуда не делся, необходимо обратиться за помощью к врачу, добавила специалист.

РИА «Новости»

От наеденных килограммов позволят избавиться вода и продукты, содержащие калий, например, курага или чернослив, рассказала «360» диетолог Елена Соломатина. Она порекомендовала также включить в рацион тыквенный суп.

Тягу к сладкому подавит еда с большим количеством хрома — это рыба, креветки, натуральное какао, сухофрукты. Хром, пояснила Соломатина, обеспечивает проникновение глюкозы в клетку, которая сообщает мозгу о том, что накапливать жир больше не нужно.

Как спастись от похмелья

Головная боль, тошнота и прочие «радости» похмелья преследуют людей после и во время праздников. Избавиться от этого неприятного состояния позволяют энтеросорбенты и домашний рассол от квашеной капусты или маринованных огурцов.

«Для быстрого восполнения электролитного состава помогает холодец. Там много глицина. <…> Уменьшить последствия [после алкоголя] можно капельницами или электролитами, можно пить любые жидкости — например, лечебную минеральную воду без газов. [Также помогут] овощи свежие, обычное сбалансированное питание и сон», — перечислила Дианова.

РИА «Новости»

По ее словам, главное — не употреблять во время похмелья препараты на основе парацетамола, поскольку они очень токсичны для печени. Лучше их заменить другими обезболивающими.

Чтобы и вовсе не сталкиваться с похмельем, необходимо во время праздника больше двигаться — например, танцевать или гулять на свежем воздухе. Важно делать перерывы между подходами к новогоднему столу и тщательно контролировать количество выпитого алкоголя.