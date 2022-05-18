Врач Мохтар рассказал о пользе вегетарианства

Индийский врач Датук Мохтар рассказал, почему вегетарианство полезно для здоровья. По его словам, вегетарианцы меньше других подвержены хроническим заболеваниям. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на TheStar.

Вегетарианское питание подразумевает исключение из рациона мяса. В некоторых случаях исключается молоко и яйца. Их заменяют продуктами растительного происхождения.

«Те, кто придерживается растительной диеты, как правило, стройнее тех, кто этого не делает, и на этой диете легко сбросить вес и сохранить его без подсчета калорий», — рассказал Мохтар.

Он отметил, что мясо и молочные продукты могут вызывать в организме воспалительные процессы, которые провоцируют развитие хронических заболеваний. Также эти продукты повышают риск инсульта и атеросклероза. Кроме того, отказ от животных продуктов способен улучшить работу печени и почек.

Ранее американские ученые рассказали, что жирное мясо может быть опасно при артрите и провоцирует обострение этого заболевания. Кроме того, вредны молоко и жирные молочные продукты, сладости — в том числе и мед, а также специи, консервы, алкоголь, соль. Их употребление следует снизить, а при обострении артрита вообще исключить.