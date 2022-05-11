Названы продукты, которые опасны при артрите

Американские ученые перечислили продукты, которые противопоказаны при артрите. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По данным сайта «Свободная пресса», в их число вошли молоко и жирные молочные продукты, жирное мясо, сладости — в том числе и мед, специи, консервы, алкоголь, соль. Также вредными при артрите оказались баклажаны, орехи, картофель, помидоры, цитрусовые.

Все вышеперечисленное вызывает обострение заболевания, поэтому следует употреблять эти продукты с осторожностью.