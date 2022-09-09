Россиянам назвали причины хронической усталости | 360°

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Россиянам назвали причины хронической усталости

Врач Кондрахин: хроническая усталость может развиться из-за проблем с надпочечниками

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Хроническая усталость может быть связана с нарушением режима дня, эмоциональными и физическими перегрузками, а также с синдромом надпочечниковой недостаточности, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Его процитировала газета «Вечерняя Москва».

Причиной первичной недостаточности надпочечников могут быть заболевания почек, в том числе рак. По словам Кондрахина, причиной вторичной недостаточности является длительный стресс.

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Этот орган вырабатывает адреналин, необходимый для нормальной реакции на опасность. При этом следствием дефицита гормона становится апатичность человека и постоянное чувство усталости.

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Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты питания, которые считаются частью профилактики онкологических заболеваний. По ее словам, это окрашенные в фиолетовый цвет ягоды — черника и голубика.

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