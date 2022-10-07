Врач Ярцева рассказала, чем полезна горячая ванна | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber Врач Ярцева рассказала, чем полезна горячая ванна Ирина Ярцева: горячая ванна хорошо сказывается на нервах, сердце и сосудах freepik

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с журналистами Ura.ru объяснила, чем именно полезна горячая ванна для здоровья. По словам медика, она расслабляет, а также улучшает состояние нервов, сосудов и сердца.

Наиболее положительный эффект окажет ванна с морской солью или с эфирными маслами, добавила медик.

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«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — сказала Ярцева.

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Горячая ванна также может избавить от различных дерматологических проблем. После того как смываешь с кожи специальными массажными щетками лишние ороговевшие клетки, она начинает лучше дышать и выглядеть, заключила терапевт.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева посоветовала россиянам ездить на море каждый год. Такая мера необходимо для того, чтобы организм получал достаточное количество витамина D.

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